Политолог Миронов считает, что переговоры между Россией и Украиной ни к чему не приведут

Встреча российской и украинской делегаций 28 февраля не поспособствует деэскалации напряженной обстановки. К такому выводу пришел политолог Григорий Миронов.

По его словам, киевские власти не планировали вести переговоры на территории Белоруссии. Именно поэтому Миронов считает согласие Украины встретиться с российской делегацией в белорусском Гомеле успехом. Диалог действительно нужен, подчеркнул политолог. Соответствующим мнением эксперт поделился во время разговора с «ПолитРоссией».

Однако Миронов исключил разрешение украинского кризиса. Он отметил, что киевская сторона вряд ли согласится выполнить свои обязательства по Минским соглашениям. По мнению аналитика, мечту о становлении участником Североатлантического альянса Украина тоже не оставит.

«Узел за последние восемь лет стал таким большим и так сильно завязался, что после одних переговоров его развязать не получится. Вряд ли эти переговоры к чему-то приведут», — сделал он неожиданное заявление о предстоящих переговорах России и Украины.

Ранее сообщалось, что российская делегация прибыла в Белоруссию для начала переговоров с киевскими властями. Об этом 27 февраля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.