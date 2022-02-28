Российским банкам рекомендовали ввести послабления по кредитам заемщиков

Центробанк предложил кредитным организациям реструктурировать задолженности своих клиентов, если их финансовое положение изменилось под воздействием новых санкций, сообщает пресс-служба регулятора.

Банк России в срок до 31 декабря текущего года предоставил учреждениям возможность самостоятельно принимать решение о неназначении пени и штрафов в отношении заемщиков и их финансовых возможностей. Регулятор также позволил банкам не ухудшать оценку качества обслуживания долга по реструктурированным ссудам.

Волатильность рынка связана с санкциями, которые страны Запада ввели в отношении РФ. Президент страны Владимир Путин ранее подписал указ о признании ДНР и ЛНР. Он также объявил о начале специальной военной операции, которая направлена на защиту мирного населения республик.