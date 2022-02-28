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Российским банкам рекомендовали ввести послабления по кредитам заемщиков

Экономика
Российским банкам рекомендовали ввести послабления по кредитам заемщиков

Центробанк предложил кредитным организациям реструктурировать задолженности своих клиентов, если их финансовое положение изменилось под воздействием новых санкций, сообщает пресс-служба регулятора.

Банк России в срок до 31 декабря текущего года предоставил учреждениям возможность самостоятельно принимать решение о неназначении пени и штрафов в отношении заемщиков и их финансовых возможностей. Регулятор также позволил банкам не ухудшать оценку качества обслуживания долга по реструктурированным ссудам.

Волатильность рынка связана с санкциями, которые страны Запада ввели в отношении РФ. Президент страны Владимир Путин ранее подписал указ о признании ДНР и ЛНР. Он также объявил о начале специальной военной операции, которая направлена на защиту мирного населения республик.

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