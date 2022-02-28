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Делегация из Киева прибыла на территорию Белоруссии

Политика
Делегация из Киева прибыла на территорию Белоруссии

Киевская сторона прибыла на территорию Белоруссии. Соответствующее заявление сделало новостное агентство Sputnik, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Известно, что переговоры между Москвой и Киевом на фоне украинского кризиса начнутся утром 28 февраля.

Стоит отметить, что в ночь с 23 на 24 февраля глава российского государства Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на украинской территории по защите Донецкой и Луганской народных республик. По словам президента, мирным жителям в братской стране ничего не угрожает, огонь ведется лишь по военной инфраструктуре. Лидер также обратил внимание на вынужденность этого решения.

Ранее сообщалось, что подготовка к переговорному процессу между делегациями России и Украины полностью завершилась. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии.

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