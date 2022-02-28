Делегация из Киева прибыла на территорию Белоруссии

Киевская сторона прибыла на территорию Белоруссии. Соответствующее заявление сделало новостное агентство Sputnik, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Известно, что переговоры между Москвой и Киевом на фоне украинского кризиса начнутся утром 28 февраля.

Стоит отметить, что в ночь с 23 на 24 февраля глава российского государства Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на украинской территории по защите Донецкой и Луганской народных республик. По словам президента, мирным жителям в братской стране ничего не угрожает, огонь ведется лишь по военной инфраструктуре. Лидер также обратил внимание на вынужденность этого решения.

Ранее сообщалось, что подготовка к переговорному процессу между делегациями России и Украины полностью завершилась. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии.