Евросоюз заявил о готовности принять беженцев с Украины

Европа долго готовилась к различным вариантам развития событий и сейчас готова принять беженцев с Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире телеканала Euronews.

Минимум 300 тысяч граждан Украины въехали в страны Евросоюза из-за последних событий. Лишь малая часть из них подала запросы об убежище или международной защите, заявила еврокомиссар по внутренним делам Иова Йоханссон в воскресенье.

«Мы неделями готовились к различным вариантам, и, конечно, мы готовы принять этих беженцев, вместе со странами-членами (ЕС) у нас есть планы чрезвычайных действий. И те страны, которые находятся не на границе, конечно, тоже готовы принять беженцев», — сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации на Украине. Он подчеркнул, что Кремль не намерен оккупировать чужие территории. Также, по его словам, мера была вынужденной, так как Киев не оставил других вариантов реагирования на созданную России угрозу.