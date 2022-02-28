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Правительство Мьянмы выступило в поддержку проведения спецоперации России на Украине

Политика
Правительство Мьянмы выступило в поддержку проведения спецоперации России на Украине

Власти Мьянмы поддерживают проведение Россией специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил официальный представитель военных властей страны генерал Зо Мин Тун.

Представитель властей Мьянмы в беседе с РИА Новости указал, что в ситуации с Украиной Россия предпринимает необходимые действия для сохранения и укрепления своего суверенитета. Он отметил, что Россия, как великая держава, обеспечивает равновесие, которое позволяет поддерживать мир во всем мире.

«Считаю, что позиция России — это пример поддержания мира на Земле для всех стран», — подчеркнул генерал.

Зо Мин Тун отметил, что российский президент Владимир Путин, российское правительство и российский народ показал миру, что Россия может и должна защищать свои национальные интересы и единство. Он выразил надежду, что Москвы сможет уничтожить современный колониализм и политику мирового жандармского господства.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Соответствующий шаг последовал после просьбы глав республик защитить народ Донбасса.

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