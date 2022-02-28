Глава ДНР попал под обстрел недалеко от Мариуполя

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что попал под обстрел. Он был недалеко от Мариуполя.

Огонь открыли по селу к северо-востоку от Мариуполя, рассказал в эфире «Россия-24» Пушилин. По его словам, в результате обстрела он не пострадал.

Специальная военная операция по демилитаризации Украины идет с 24 февраля. Она началась после обращений ДНР и ЛНР с просьбой о помощи. Москва заявила, что обстоятельства требовали незамедлительных и решительных действий. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ответственность за кровопролитие лежит на киевском режиме.