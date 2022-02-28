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Глава ДНР попал под обстрел недалеко от Мариуполя

Происшествия
Глава ДНР попал под обстрел недалеко от Мариуполя

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что попал под обстрел. Он был недалеко от Мариуполя.

Огонь открыли по селу к северо-востоку от Мариуполя, рассказал в эфире «Россия-24» Пушилин. По его словам, в результате обстрела он не пострадал.

Специальная военная операция по демилитаризации Украины идет с 24 февраля. Она началась после обращений ДНР и ЛНР с просьбой о помощи. Москва заявила, что обстоятельства требовали незамедлительных и решительных действий. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ответственность за кровопролитие лежит на киевском режиме.

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