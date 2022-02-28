Евросоюз разрешил транзакции с ЦБ России при строгой необходимости

Транзакции с ЦБ России будут разрешены государствам Евросоюза, если это «строго необходимо» для финансовой стабильности страны или Европейского союза.

Согласно решению Евросоюза, запрещаются операции, которые связаны с управлением активами и резервами Центробанка России, а также с любым юридическим лицом или органом, который действует по поручению регулятора. Однако из этого правила есть исключение, следует из опубликованного в Официальном журнале Евросоюза документа.

«В отступлении от параграфа 4 компетентные органы могут авторизовать транзакцию при условии, что это строго необходимо для обеспечения финансовой стабильности Союза в целом или соответствующего государства-члена», — говорится в документе.

О намерении предоставить разрешение страна Евросоюза должна немедленно известить других членов объединения, уточняется в документе.

Новые санкции в отношении России ЕС ввел после того, как президент Владимир Путин заявил о проведении специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Спецоперация началась утром 24 февраля.