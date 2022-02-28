Бастрыкин поручил СК фиксировать случаи пыток пленных со стороны ВСУ

Украинские военные применяют пытки к захваченным в плен военным Вооруженных сил России, сообщило Минобороны РФ. Глава СК поручил заняться подобными случаями.

Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил ГСУ СК Российской Федерации в обязательном порядке фиксировать каждый случай применения пыток в отношении российских военных со стороны ВСУ. В рамках возбужденных уголовных дел он поручил тщательно расследовать все обстоятельства и принимать необходимые меры к установлению виновных лиц.

Ранее стало известно, что удары Вооруженных сил Украины пытаются выдать за действия российских войск. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Соответствующий шаг последовал после просьбы глав республик защитить народ Донбасса.