Делегация Украины еще не прибыла на место переговоров с Россией

Украинские дипломаты пока не доехали до места переговоров с российской делегацией, сообщает @SPUTNIKBY со ссылкой на информированный источник.

Переговоры между Киевом и Москвой запланировано провести утром 28 февраля. Белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщал, что встреча состоится в резиденции в Гомельской области. Ключевой темой обсуждения станет ситуация в Донбассе.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Соответствующий шаг последовал после просьбы глав республик защитить народ Донбасса.