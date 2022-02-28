Жительница Горловки получила осколочные ранения после обстрела ВСУ

Женщина из Горловки (Донецкая Народная Республика) получила ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Соответствующую информацию озвучил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Ранее в Горловке погибли два школьных учителя после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) местной территории. Трагедия произошла 25 февраля в 05:30, один из ударов пришелся по учебному заведению на улице Соколовского, 15.

«По адресу ул. Богуна, 45/86 легкие осколочные ранения получила мирная жительница», — сообщил мэр.

Ситуация вокруг Украины в последнее время обострилась, в связи с чем Кремль решил признать суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. После этого президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Целью спецоперации глава государства называл защиту мирного населения, а также «демилитаризацию и денацификацию Украины».