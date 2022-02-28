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Курс евро превысил 127 рублей на рынке Forex

Экономика
Курс евро превысил 127 рублей на рынке Forex

Евро торгуется на рынке Forex выше 127 рублей за единицу. Курс европейской валюты достиг исторического максимума, следует из информации о торгах.

Доллар торгуется около отметки в 113,5 рубля, что также является историческим максимумом, сообщает Bloomberg.

Банк России 24 февраля объявил, что принял решение о начале интервенций на валютном рынке ради стабилизации ситуации. В тот же четверг, после обвального падения курса национальной валюты доллар подскакивал до 89,6 рубля, курс евро достигал 99,99 рубля. Позже отечественная валюта отыграла часть падения и торги закрылись на отметке 95,21 рубля за евро и 85,25 рубля за доллар.

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