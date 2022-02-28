Курс евро превысил 127 рублей на рынке Forex

Евро торгуется на рынке Forex выше 127 рублей за единицу. Курс европейской валюты достиг исторического максимума, следует из информации о торгах.

Доллар торгуется около отметки в 113,5 рубля, что также является историческим максимумом, сообщает Bloomberg.

Банк России 24 февраля объявил, что принял решение о начале интервенций на валютном рынке ради стабилизации ситуации. В тот же четверг, после обвального падения курса национальной валюты доллар подскакивал до 89,6 рубля, курс евро достигал 99,99 рубля. Позже отечественная валюта отыграла часть падения и торги закрылись на отметке 95,21 рубля за евро и 85,25 рубля за доллар.