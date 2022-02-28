Президент Бразилии Болсонару: судьбу украинцев «определяет юморист»

Судьбу украинской нации определяет комик, которого избрали президентом. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал президент Жаир Болсонару.

По словам Болсонару, латиноамериканская страна не станет участвовать в голосовании за резолюцию ООН, которые осуждают российского президента Владимира Путина или предлагающую санкции.

«Комика избрали президентом Украины, народ доверил юмористу определение судьбы нации», - цитирует бразильского лидера портал G1.

Ранее политолог Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский устроили геноцид мирных жителей в Донбассе. Без параллели со зверствами фашистов во время Второй мировой войны никак не обойтись, считает эксперт.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Соответствующие меры были введены после просьбы глав республик защитить народ Донбасса.