FIDE осудила заявление гроссмейстера Карякина о спецоперации на Украине

Международная шахматная федерация FIDE осудила публичное заявление гроссмейстера Сергея Карякина в поддержку военных действий на Украине.

FIDE передает дело Карякина в комиссию по этике и дисциплине. Кроме того, совет федерации постановил, что гимны России и Белоруссии, а также их флаги не должны появляться на международных шахматных соревнованиях с рейтингом.

Ранее шахматист заявил, что внимательно следит за военной спецоперацией на Украине. Он напомнил, что у него до сих пор живут там родственники, и именно в этой стране он учился играть в шахматы.

Рано утром 24 февраля российские военные начали спецоперацию по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин в обращении к согражданам заявил, что «незамедлительных действий» требуют обстоятельства. Вся ответственность за кровопролитие, по его словам, будет на совести Киева.