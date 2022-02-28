Япония может ввести санкции против Белоруссии

Официальный Токио рассматривает возможность введения санкций против Белоруссии. Об этом заявило Министерство иностранных дел Японии.

Ранее стало известно, что экстренное заседание Совета Евросоюза завершилось. По его итогам были утверждены новые антироссийские санкции. Страны ЕС закрыли воздушное пространство для РФ.

Кроме того, банки, которые ранее попали под ограничения, будут отключены от международной платежной системы SWIFT. Также представители Евросоюза решили, что новостное агентство Sputnik и телеканал RT не смогут работать на территории ЕС.