Путин, Шойгу и Колокольцев попали под санкции Австралии

Австралийские власти ввели санкции против российского руководства и президента страны Владимира Путина с 28 февраля, сообщил премьер-министр материкового государства Скотт Моррисон.

Под рестрикции в том числе попали глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу и премьер-министр Михаил Мишустин. Финансовые ограничения и запреты на поездки в Австралию вступают в силу с 28 февраля.

Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе 24 февраля. Глава государства отмечал, что спецоперация необходима для «демилитаризации и денацификации Украины» и носит вынужденный характер.