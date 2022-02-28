Захарова: Киевские власти утратили легитимность из-за тотальной милитаризации Украины

Киевская власть полностью делегитимизировала себя и окончательно утратила контроль над происходящим на Украине. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По мнению дипломата, сейчас в Киеве постепенно придет осознание, почему страна оказалась в таком положении. Захарова уверена, что одной из причин кризиса стала повальная милитаризация Украины.

«И сейчас... будет осознание того, почему это происходит. Потому что напичкали Украину оружием, потому что власть центральная просто делегитимизировала себя в Киеве, не контролирует ситуацию тогда, когда по всей стране оружие распространяли целый год», — сказала представитель МИД РФ в эфире «Россия-1».

Она напомнила, что подобное происходило в 2008 году. Тогда Россия признала суверенность Абхазии и Южной Осетии, а в ответ мировое сообщество назвало Москву «агрессором». Международные организации делали все возможное, чтобы не дать людям честно и открыто говорить о происходящем, что происходит и сейчас, резюмировала Захарова.

Последнюю неделю ситуация на Украине обострилась. Президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ЛДНР, а после инициировал спецоперацию на Украине. Как объяснил российский лидер, мера стала вынужденной, так как действия киевского режима напрямую угрожали жизни мирных жителей республик, а также безопасности России.