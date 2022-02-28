NOTAM: Кипр объявил о закрытии воздушных границ для России

Власти Кипра закрыли авиасообщение с Россией, сообщило издание NOTAM. Соответствующее решение связано с проводимой Москвой спецоперацией по защите Донбасса.

О введении санкций в отношении России уже сообщали лидеры Евросоюза. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявлял, что Лондон вводит персональные санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел страны Сергея Лаврова.

Российский лидер объявил о старте специальной военной операции по «демилитаризации и денацификации Украины» в четверг, 24 февраля. Путин отмечал, что подобная мера была вынужденной, а Киев сам не оставил Москве альтернатив.