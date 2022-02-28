Еврокомиссия: со временем Украина должна вступить в ЕС

Страны Евросоюза хотят видеть Украину в «европейской семье» и считают, что со временем она должна вступить в объединение, заявила в интервью телеканалу Euronews глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Страны ЕС считают Украину одной из своих. Со временем страна должна вступить в объединение, считает глава ЕК.

«Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна — одна из нас, и мы хотим видеть ее в европейской семье», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии отметила, что Украина уже «участвует в некоторых европейских процессах», в том числе в интеграции своего рынка в единый рынок Евросоюза. Например, ЕС очень тесно сотрудничает со страной в энергетике и других областях, подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.