Володин назвал неприемлемыми высказывания артистов против операции на Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал неприемлемой позицией и предательством народа подход ряда выступающих против операции на Украине деятелей культуры.

Депутат в своем Telegram-канале напомнил, что артисты не замечали происходящего в ДНР и ЛНР. По его словам, они даже сегодня е осуждают неонацистов.

«Если вы такие принципиальные, начните с того, что откажитесь от государственных грантов, от должностей в бюджетных учреждениях», — указал он.

Володин таким же образом оценил аналогичные заявления «от родившихся с золотой ложкой во рту и уехавших за границу». Он призвал таких людей сначала вернуться на Родину и поработать на ее благо, а не транжирить деньги родителей.

«Не забывайте, что их состояние заработано в России благодаря труду граждан, которые не собираются уезжать», — заявил он.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о старте специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что ее целью является защита интересов мирного населения ЛДНР.