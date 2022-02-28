Граждане России не смогут летать рейсами «Аэрофлота» в Европу с 28 февраля

Авиакомпания «Аэрофлот» приостанавливает все рейсы в Европу с 28 февраля в связи с ограничениями воздушного пространства, которые ввели европейские власти. Соответствующая информация опубликована на портале перевозчика.

Накануне многие российские организации и граждане попали под санкции, которые коснулись и «Аэрофлота». Власти Европы заносят Москву в «черные списки» в связи со специальной военной операцией, которую РФ проводит для защиты Донбасса.

«В связи с ограничениями воздушного пространства, введенными европейскими властями, "Аэрофлот" приостанавливает с 28 февраля 2022 года и до последующего уведомления полеты по сети европейских маршрутов», — говорится в публикации.

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что спецоперация носит цели «демилитаризации и денацификации Украины». По словам российского главы, такая мера оказалась вынужденной.