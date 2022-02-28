Захарова назвала условия участия российской делегации в сессии ООН чушью

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала чушью условия, которыми обставляют участие российской делегации в сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.

Дипломат в эфире телеканала «Россия-1» отметила, что начинаются разговоры о том, что участники делегации якобы должны оформлять какие-то документы. По ее словам, речь о бумагах, которые придумают страны ЕС для тех российских авиабортов, которые попали под санкции.

Российский президент Владимир Путин объявил о начале военной специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. После этого заявления страны Запада начали вводить ограничительные меры против РФ, хотя цель миссии — защита мирного населения Донбасса от киевского режима.