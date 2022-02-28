Турция закрыла Босфор и Дарданеллы для прохода украинских и российских кораблей

Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для прохода украинских и российских кораблей. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу уточнил, что Анкара делает это в соответствии с конвенцией Монтре. Согласно ей, в войне, в которой Турция не является стороной, она может закрыть пролив Босфор для прохода кораблей воюющих стран. Исключение будет сделано в случае возвращения корабля в порт основной стоянки.

«Изначально это была атака России, мы оценивали ее со специалистами, военными, юристами. Теперь это превратилось в войну», — заявил он.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. После его заявления западные страны начали вводить ограничительные меры против Москвы.