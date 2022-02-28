Небензя: резолюция СБ ООН о гуманитарном доступе на Украине нужна была восемь лет назад

Резолюция Совбеза ООН о гуманитарном доступе на Украине нужна была еще восемь лет назад, заявил российский постпред при организации Василий Небензя.

С четверга 24 февраля проходит российская военная спецоперация по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам подчеркнул, что к России за помощью обратились представители ДНР и ЛНР. Глава государства призвал украинских военнослужащих не выполнять преступных приказов и сложить оружие.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, военная операция была единственной возможностью остановить геноцид и предотвратить полномасштабную войну.