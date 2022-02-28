Джонсон попросил британского медиарегулятора проверить RT на предмет нарушений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил медиарегулятора Ofcom проверить телеканал RT на предмет нарушений.

По мнению главы британского правительства, материалы телеканала «наносят ущерб правде».

Великобритания, США и ряд других стран начали вводить новые санкции в отношении российских физических и юридических лиц в связи с проведением военной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин назвал операцию вынужденной мерой. По его словам, Киев не оставил Москве другого выбора.