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Джонсон попросил британского медиарегулятора проверить RT на предмет нарушений

Политика
/ Обновлено: 28 февраля 2022 00:56
Джонсон попросил британского медиарегулятора проверить RT на предмет нарушений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил медиарегулятора Ofcom проверить телеканал RT на предмет нарушений.

По мнению главы британского правительства, материалы телеканала «наносят ущерб правде».

Великобритания, США и ряд других стран начали вводить новые санкции в отношении российских физических и юридических лиц в связи с проведением военной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин назвал операцию вынужденной мерой. По его словам, Киев не оставил Москве другого выбора.

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