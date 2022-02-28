Небензя: страны Запада не попытались урегулировать ситуацию на Украине в СБ ООН

Страны Запада даже не попытались урегулировать ситуацию на Украине в Совбезе ООН, заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

По его словам, кризис на Украине начался не со спецоперации России, а после того, как Запад проигнорировал преступления неонацистов. Заявления о непропорциональном применении силы Россией Небензя назвал враньем.

Россия в четверг, 24 февраля, начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам отметил, что «решительных и незамедлительных действий» от Москвы требуют обстоятельства. Ответственность за кровопролитие российский лидер возложил на правящий на Украине режим.