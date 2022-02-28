Политолог Воскресенский: очные контакты Киева и Москвы пройдут утром 28 февраля

Делегации Украины и России проведут переговоры утром в понедельник в Белоруссии. Соответствующее заявление сделал политолог Юрий Воскресенский, близкий к организаторам консультаций.

Эксперт отметил, что такое время обуславливается тем, что киевские резиденты решили въехать в республику со стороны Польши. По словам Воскресенского, украинскую делегацию представляют не более четырех-пяти человек.

«Переговоры пройдут утром в понедельник в связи с тем, что, боясь за свою жизнь, украинская делегация поехала не по прямой дороге, через Гомель, а будет заезжать через Польшу, через пункт пропуска "Варшавский мост" (Брест). Они едут огромным кругом», — заявил Юрий Воскресенский журналисту РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в четверг 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса, а также «демилитаризации и денацификации Украины». Глава РФ подчеркивал, что подобная мера стала вынужденной.