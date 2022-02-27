Мэр Киева Кличко опроверг информацию о блокаде города

Глава украинской столицы Виталий Кличко призвал не верить сообщениям об окружении Киева бойцами Вооруженных сил России.

Информация о блокаде столицы Украины и близящейся гуманитарной катастрофе не соответствует действительности, заявила пресс-секретарь Кличко. Она также добавила, что в ближайшее время градоначальник выступит с официальным обращением.

Ранее киевский мэр сообщил, что эвакуация жителей города невозможна из-за окруживших столицу российских военных. Кличко также рассказал, что запасы лекарств в аптеках Киева стремительно заканчиваются, а доставку продуктов населению невозможно организовать из-за разрушенных дорог.