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ЕС поставит на Украину летальное оружие на сумму 450 млн евро

Армия
ЕС поставит на Украину летальное оружие на сумму 450 млн евро

Главы МИД Евросоюза приняли решение о предоставлении летального оружия Украине на сумму 450 млн евро, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

ЕС впервые идет на такой шаг в своей истории. По словам Борреля, целью данной инициативы является финансирование поставок летального оружия, а также нелетальных припасов, такие как топливо.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что РФ вынуждена начать специальную военную операцию на Украине. Он отметил, что миссия направлена исключительно на демилитаризацию в стране. Кроме того, глава государства исключил оккупацию Киева.

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