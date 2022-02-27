ФИФА запретила России проводить матчи на ее территории

Международная федерация футбола ФИФА объявила о лишении России всех футбольных матчей на ее территории.

Проводиться на территории России не должны международные соревнования, домашние матчи могут состояться без зрителей и на нейтральной территории, сообщает МАТЧ ТВ. Сборная России может участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, без гимна и флага. Допустимым остается название «РФС» (Российский футбольный союз), но не «Россия».

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля сообщил россиянам о том, что страна вынуждена провести на Украине военную спецоперацию по демилитаризации. По словам главы государства, Кремль исключает возможность оккупации соседнего государства. После начала спецоперации в отношении России были введены новые санкции, в том числе в сфере спорта.