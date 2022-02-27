Кличко: Киев находится на пороге гуманитарной катастрофы

Эвакуация населения из Киева на данный момент уже невозможна, так как «город окружен», заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По словам киевского мэра, сейчас город стоит на пороге гуманитарной катастрофы. Он уточняет, что эвакуация населения невозможна.

«Сейчас у нас есть электричество, сейчас у нас есть вода и отопление в домах. Но разрушена инфраструктура для доставки еды и лекарств», — заявил Кличко.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о запуске специальной военной операции по демилитаризации на Украине. Он отметил, что Кремль не намерен оккупировать территории соседней страны. Также, по его словам, мера была вынужденной, так как Киев не оставил других вариантов реагирования на созданную России угрозу.