СКР возбудил дело после обстрела украинскими военными российского грузового судна

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство после обстрела российского гражданского судна «СГВ Флот» украинскими войсками.

СКР информирует, что военнослужащие ВСУ 24 февраля с территории юго-востока Украины обстреляли грузовой корабль «СГВ Флот», шедший в порт Ростова-на-Дону. Нефтерудовоз в результате инцидента получил повреждения, один из членов экипажа получил травмы.

Следователи по данным фактам возбудили уголовные дела. Речь идет о покушении на убийство двух и более лиц.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины ранним утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.