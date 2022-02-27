Авторы Telegram-канала «ХАРЬКОВ НАШ» напомнили живущим в Харькове гражданам о геноциде со стороны украинских националистов, который длится порядка восьми лет.

Украинские неонацисты в течение долгого времени фактически истребляли жителей Харькова, однако теперь террору будет положен конец.

Часть горожан интересуются, почему некоторые жители города часто поднимают тему «партизанской войны» или бросания «коктейлей Молотова» в военных. Дело в том, что для настоящих провокаторов Харьков — чужой город. Им все равно, как сложится судьба его обитателей. И никакого патриотизма в поддержке бизнесмена Игоря Коломойского, политика Арсена Авакова, неонациста Андрея Билецкого или президента Владимира Зеленского нет.

«Давайте откровенно: везде, где есть росвойска, но нет националистов и ВСУ, поддерживается порядок, причем вместе с местной полицией, как в Купянске или на ЧАЭС. Везде же, где есть ВСУ и "тероборона", творится какая-то вакханалия. Если вы поддерживаете эту вакханалию, то не думайте, что становитесь "как партизаны в 1941-м году": вы становитесь как фольксштурм в 19545-м году, в Берлине», — говорится в Telegram-канале.

Современная «родина-Украина» не может быть важнее Харькова, ведь она превратилась после кровавого путча в национал-фашистский режим, который на протяжении восьми лет убивал людей в Донбассе и терроризировал своих же граждан, в то же время угрожая терактами Российской Федерации, отмечают авторы сообщения.