Пацифизм головного мозга. Детский омбудсмен жестко высказалась о противниках операции ВС РФ

Пацифизм головного мозга.

Именно так мы назвали новый штамм вируса, который был выявлен в нашей лаборатории по исследованию информационного поля. Эта смертельно опасная болезнь особенно не щадит самых «стыдливых» персонажей, самонадеянно и без веских на то оснований возомнивших себя «совестью нации», которым вдруг стало «мучительно стыдно быть русскими». Основные симптомы: навязчивое осознание собственной исключительности и назойливое стремление демонстрации этого острыми приступами воспалённого пафоса, общий смысл которого выражается в том, что именно они, в отличие от «бессовестной серой массы» не хотят войны.

Картина действительности у больных искажена в зависимости от стадии заболевания, и в тяжелых случаях они полностью отказываются видеть, что на самом деле все против войны (кроме тех, кто зарабатывает на ней). Зараженные не замечают, что и остальные тоже хотят жить и тоже искренне боятся за своих детей, родных и близких.

Но в отличие от тех, кто все-таки заболел чрезвычайно заразным пацифизмом головного мозга (ПГМ), здоровые понимают, что принимаемые сейчас крайние меры необходимы для сохранения мира на нашей земле и России как государства.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Скальпель в руках хирурга выверенными движениями вырезает раковую опухоль и разросшиеся метастазы. Является ли это вмешательством? Несомненно! Радикальным и оперативным. Поэтому и называется операция. Но это вмешательство спасает жизнь. Десятки миллионов жизней. Заболевшие пацифизмом головного мозга понять это не способны. Неспособны понять пользу для организма и раковые клетки. Как и то, что если бы не операция, то тогда они бы все равно погибли вместе с организмом.

Анализируя возникновение нового вируса светила медицины пришли к единогласному заключению, что причиной является замедление метаболизма осознания ситуации и сострадания к ближайшим соседям, мирным жителям, включая детей, женщин, стариков, которых ещё 8 лет назад начали истреблять нацисты.

В итоге в организме этих носителей вирус мутировал. Так бывает, когда игнорируют сигналы тела или душевную боль — в итоге болезнь загоняется внутрь. Иногда болезнь протекает бессимптомно, как правило, такая реакция свойственна равнодушным черствым больным.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Зато люди со здоровым восприятием действительности все эти годы жили в сильном напряжении, разделяя горе и боль соседей. И это помогло выработаться стойкому иммунитету к чувству ложного стыда и ложного пафосного пацифизма. Но вы не мучились, закрывали глаза на тревожные симптомы (или у вас болезнь и вовсе протекала бессимптомно), в итоге загнали проблему внутрь, гной попал в голову и болезнь перешла в хроническую фазу, то есть пацифизм головного мозга.

А это утвержденный специалистами проверенный рецепт и для тех, кто еще только сомневается, и кому уже мучительно стыдно за то, что он русский. Лечитесь и поскорее выздоравливайте:

1. Лучшее лекарство от стыда за свою русскость — траурная экскурсия по мемориалу Аллея ангелов, которая была заложена в 2015 году в донецком Парке Победы, где на черном мраморе в алфавитном порядке высечены имена погибших детей Донбасса, а также указан их возраст. Подножие мемориала всегда украшено живыми цветами и мягкими игрушками. В настоящее время настоятельно рекомендую ограничиться виртуальным посещением мемориала.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

2. Информационная гигиена. Чистота залог здоровья! Поэтому никаких сомнительных ресурсов, проверяйте достоверность поступающей информации.

3. Используйте антидот. Ежедневно. Ежечасно в острой фазе, потом 3 раза в день до полного исцеления и ежедневно для профилактики рецидивов. Проверенное лекарство, которое рекомендуют опытные доктора — телеграмм-каналы по войне с фейками.

4. Включайте голову. И больше никогда ее не выключайте! Например, отключение нас от SWIFT для них означает потерю нашего газа, так как все расчеты идут именно через эту систему. Но даже если гипотетически предположить, что они все-таки решатся на столь отчаянный шаг и решат «назло бабушке уши отморозить», то карты всех платежных систем в России продолжают нормально работать, все средства клиентов всех наших банков на привязанных к картам счетах сохранены и доступны клиентам в любой момент времени.

А с теми же экономическими санкциями мы, напомним, живем уже с 2014. Критично относитесь к происходящему, анализируйте и больше никому не позволяйте манипулировать собой. Напомним, пацифизм головного мозга (ПГМ) это чрезвычайно заразное и смертельно опасное заболевание.

Обязательно поделитесь этой информацией с единомышленниками, включая бессимптомных носителей ПГМ — профилактика ещё никому не помешала.

P.S. Если вы заранее мучаетесь от того, что не сможете пользоваться айфоном/фейсбуком/инстаграмом, то поздравляем вас — значит у вас точно не ПГМ. У вас явно другая беда. Да, это может быть неприятно, непривычно, неудобно, но преодолимо. Так что лучше перестаньте симулировать пацифизм головного мозга и не сбивайте с толку санитаров, снова и снова жалуясь на крайнюю стадию стыда. У них и без вас сейчас много работы, о которой мы поговорим в ближайшее время. Были бы кости целы, а мясо нарастет.

Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан.