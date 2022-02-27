Жители ДНР и ЛНР смогут рассказать о дискриминации и нацизме по телефону горячей линии

Жители республик Донбасса смогут поделиться историями о дискриминации, которой они подвергались на протяжении восьми лет, благодаря горячей линии «СТОП НАЦИЗМ». Ее запустили Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей.

На горячую линию можно позвонить и сообщить о всех проявлениях нацизма, применении незаконного оружия и дискриминации любого вида. Она актуальна для жителей Донецкой и Луганской народных республик и Украины.

«Восьмилетнее кровопролитие в Донбассе, где 2920 дней из-за украинских нацистов царила смерть, отбиравшая жизни невинных детей, женщин и стариков. Хватит молчать!» — пишет ФАН.

Все желающие могут позвонить по номерам +7 931 323 77 34 и +7 981 766 99 15 или написать СМС-сообщение. Организаторы надеются, что благодаря полученной информации будет установлен мир без несправедливости и геноцида.

Ранее президент РФ Владимир Путин признал независимость республик Донбасса, после чего объявил начало специальной операции по их защите. Восемь лет мирное население подвергалось беспрерывным атакам со стороны Украины.