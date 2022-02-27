Пушилин дал откровенное интервью военкору Сладкову о ситуации в освобожденном от ВСУ Павлополе

Мирные жители и защитники Донецкой Народной Республики пребывают в боевом настроении после освобождения Павлополя, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Руководитель республики дал откровенное интервью специальному военному корреспонденту ФАН Александру Сладкову. Он отметил, что продвижение в ходе спецоперации Вооруженных сил России дается нелегко, однако люди сохраняют бодрость духа.

«Настроение боевое не только у меня, но и у всех, кто устал за восемь лет. Тяжело, конечно, двигаемся медленно, но уверенно. По-другому никак. Люди понимают, поддерживают. У них есть осознание, что нужно немного потерпеть», — заявил Пушилин.

При этом он подчеркнул, что ситуация в населенном пункте остается тяжелой даже после того, как ополченцы отбили его у подразделений Вооруженных сил Украины и нацбатальонов. По его словам, профильные ведомства ДНР готовят конкретные списки, проводят анализ доступной информации для успешного восстановления инфраструктуры, разрушенной украинскими военными. Пушилин не стал скрывать, что местные жители сейчас находятся в ужасных условиях, однако люди полны решимости двигаться вперед.