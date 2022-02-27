Власти Хорватии закроют воздушное пространство для самолетов из России

Правительство Хорватии приняли решение о закрытии воздушного пространства страны для самолетов российских авиакомпаний. Решение было принято на совещании, на котором обсуждалось обострение ситуации на Украине.

Хорватия пополнила список стран, закрывших свое воздушное пространство для российских самолетов. Как сообщалось ранее, подобные ограничения также ввели Латвия, Болгария, Великобритания, Дания, Польша, Чехия, Финляндия и другие государства.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации, направленной на защиту населения Донецкой и Луганской народных республик. По словам главы государства, ее проведение стало вынужденной мерой, так как Киев не оставил Москве иного выбора.