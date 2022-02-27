Чехия рекомендует своим гражданам покинуть Россию и Белоруссию

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский обратился к согражданам с просьбой покинуть территорию Российской Федерации и Белоруссии.

По его словам, в связи обострившейся обстановкой стоит покинуть эти страны и вернуться на родину. Соответствующую оценку он дал на фоне начала специальной военной операции российских войск на территории соседней Украины.

Напомним, что старт операции был объявлен 24 февраля президентом России Владимиром Путиным. Москва намерена добиться от Украины подписания соглашения о внеблоковом статусе. Сегодня между сторонами должны состоятся первые переговоры, на которых может решиться этот вопрос.