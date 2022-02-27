Москвичи собрали более 200 тысяч товаров для беженцев из Донбасса

Жители Москвы собрали более 200 тысяч товаров для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Сайт мэра Москвы содержит информацию о том, каких товаров ждет ресурсный центр «Мосволонтер» и 11 окружных центров Московского дома общественных организаций. Так, жителей столицы попросили принести средства личной гигиены, продукты питания, посуду и товары для детей, а также другие необходимые предметы.

«Первый грузовик с гуманитарной помощью укомплектован и отправлен в Воронежскую область. В рамках акции #Москвапомогает проходит сбор гуманитарной помощи для беженцев, прибывающих из Донецкой и Луганской народных республик», — сообщает сайт мэра Москвы.

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик в понедельник 21 февраля. Глава государства 24 февраля выступил с обращением о проведении специальной операции в Донбассе, цель которой заключается в демилитаризации и денацификации Украины.