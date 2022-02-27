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Москвичи собрали более 200 тысяч товаров для беженцев из Донбасса

Общество
Москвичи собрали более 200 тысяч товаров для беженцев из Донбасса

Жители Москвы собрали более 200 тысяч товаров для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Сайт мэра Москвы содержит информацию о том, каких товаров ждет ресурсный центр «Мосволонтер» и 11 окружных центров Московского дома общественных организаций. Так, жителей столицы попросили принести средства личной гигиены, продукты питания, посуду и товары для детей, а также другие необходимые предметы.

«Первый грузовик с гуманитарной помощью укомплектован и отправлен в Воронежскую область. В рамках акции #Москвапомогает проходит сбор гуманитарной помощи для беженцев, прибывающих из Донецкой и Луганской народных республик», — сообщает сайт мэра Москвы.

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик в понедельник 21 февраля. Глава государства 24 февраля выступил с обращением о проведении специальной операции в Донбассе, цель которой заключается в демилитаризации и денацификации Украины.

#донбасс #беженцы #гуманитарная помощь