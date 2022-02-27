«Украине грозят психопаты и мародеры». Дандыкин поддержал Пригожина, высоко оценившего операцию ВС РФ

Украинское командование находится в истерике и отдает безумные приказы, которые являются преступными, заявил капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин.

Так военный отреагировал на заявление предпринимателя Евгения Пригожина о том, что ВС РФ действуют на Украине «с ювелирной точностью» в отличие от украинских нацистов, стрелявших по детским садам и жилым домам в 2014 году на Донбассе. По мнению Пригожина, спецоперация Минобороны РФ — «великолепная микрохирургия», а российские войска точечно ликвидируют очаги напряжения, в которых нацисты гибнут, пока мирные жители остаются в полной безопасности.

«Именно поэтому то, что происходит сейчас — это миротворческая освободительная операция. В то время как киевские власти, не жалея своих соотечественников, на право и налево раздают оружие. Благодаря этому волна мародерства уже захлестывается страну», — заявил Пригожин в собственной колонке для Федерального агентства новостей.

Global Look Press / MOD Russia

Дандыкин добавил, что усиленные обстрелы Донбасса лишний раз показывают, как националистические батальоны намеренно вымещают злобу на мирных жителях. Пока ВС РФ приказано любой ценой не стрелять по мирному населению, украинские боевики устанавливают «Грады» в жилых дворах, прикрываясь гражданскими, как щитом.

«На фоне истерики у украинского командования есть момент отдачи безумных приказов, которые являются преступными. Но в силу определенного отношения к России, я думаю, Запад постарается этого не заметить. Как якобы не заметил и заявления Зеленского о том, что Украина собирается выйти из Будапештского меморандума и стать ядерным государством. Здесь роль Украины четко обозначена: это просто пешка в игре, цель которой — нанести вред нашей стране», — заявил капитан первого ранга запаса корреспонденту «ПС».

Сегодня, 27 февраля, в Минобороны РФ заявили о применении украинскими подразделениями запрещенных фосфорных снарядов. Военный эксперт подчеркнул, что использование фосфора строго запротоколировано — этим делом будут разбираться правоохранительные органы РФ.

«Показательно, как власти Украины, ее верхушка, относится к своему народу. Очевидно, кто пострадает: мирное население, которое будет страдать и от тех, кого бездумно вооружили автоматами. От мародеров, от психопатов, от преступников с оружием», — заключил Дандыкин.

Народные новости / Дмитрий Астрахань

Ранее Зеленский пообещал украинским солдатам выплачивать по 100 тысяч гривен в месяц. До этого были зафиксированы неоднократные отказы отдельных батальонов ВСУ стрелять в российских военных: в Сети распространяются видео, как десятки военных Украины складывают оружие.