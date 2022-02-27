Предприниматель Пригожин назвал действия России на Украине миротворческой операцией

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал успехи российской армии в ликвидации преступного режима на Украине, назвав действия ВС России миротворческой операцией.

Бизнесмен в своей авторской колонке на сайте Федерального агентства новостей порассуждал насчет спецоперации, которую сегодня проводит Россия на территории Украины. Евгений Пригожин напомнил, что подразделения ВС РФ вместе с военными ЛДНР замыкают котлы, отрезают снабжение ВСУ. Колонны российской техники беспрепятственно следуют по улицам почти освобожденного Харькова. Что касается столицы, то находящиеся там нацисты оказались в окружении.

Пригожин назвал спецоперацию «великолепной микрохирургией», в ходе которой точечно уничтожаются силы нацистского киевского режима, а мирные жители остаются в полной безопасности. Именно это отличает российских освободителей от украинских нацистов, которые еще недавно превращали школы, детские сады и жилые районы своих городов в кровавое месиво.

Большая часть российских граждан поддерживает тех, кто отправился на Украину для защиты государственности, которую Запад с помощью Украины так усердно пытался разрушить. Лишь жалкая кучка так называемых «селебрити» пытается хайпить на сложившейся ситуации акциями наподобие «Нет войне», и отправляя денежные средства на поддержку преступного киевского режима. Таким образом, эти люди совершают преступления под названием «измена Родине». Возникает вопрос: почему они в течение последних восьми лет не помогали этими деньгами детям Донбасса?

Евгений Пригожин отдельно обратился к личностям, которым страна дала популярность. Сейчас некоторые из них отсиживаются на диванах, «засунув языки в задницу». Предприниматель добавил, что такие лица в душе желают поражения России.

«Потому как у них слишком много недвижимости в Майами и денег на банковских счетах во вражеских странах. К этим "селебрити" должна быть также применена спецоперация, только врачами из ФСБ. Эта операция называется кастрация», — пишет Пригожин.

Отдельно выделились те, кто стыдится быть русским. По словам бизнесмена, чтобы прекратить быть россиянином, сейчас нужно срочно бежать из страны, пока из нее «не вышибли камнями». Что касается акции «Нет войне», то она нужна, однако такое мероприятие необходимо подать под другим соусом: «Сдавайся фашистская хунта! Впускай российские войска и войны не будет», резюмировал Пригожин.