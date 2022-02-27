Минобороны РФ: российские военные фиксируют координаты националистов на Украине

Все данные об издевательствах над российскими военными во время спецоперации на Украине фиксируются. Об этом сообщили на вечернем брифинге в Минобороны России.

В Минобороны сообщили, что со стороны РФ будут продолжаться достойное отношение ко всем, кто сложил оружие среди украинских военных. Отмечается, что в армии Украине к немногим пленным относятся с истязаниями и пытками.

«И видим, что истязания и пытки те же, что были у германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую Отечественную», — заявили во время брифингов.

Все данные тех, кто как либо издевался над российскими пленными фиксируются, заявили в МО. Они будут найдены и понесут суровую ответственность за свои действия, говорится в заявлении.