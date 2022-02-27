Евросоюз предупредил о запрете всех транзакций с Центробанком России

Европейский союз заявил, что запретит все транзакции с Центробанком России. Данной информацией поделилась руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен.

Дипломат отметила, что одновременно готовится пакет экономических и персональных санкций против Белоруссии. О том, какими именно они окажутся, в настоящее время не уточняется.

Тем временем, страны Запада активно вводят новые санкции против России. Это произошло из-за решения российского лидера Владимира Путина провести спецоперацию на территории Украины, с целью защиты мирных жителей.