Минобороны России отметило, что военнослужащие нашей страны демонстрируют мужество и героизм, выполняя поставленные боевые задачи. Например, защищают мирное население Украины даже тогда, когда представители ВСУ используют запрещенные дополнительным протоколом Женевской конвенции фосфорные снаряды, убивая собственное мирное население.

Также генерал-майор Игорь Конашенков добавил, что уже уничтожено 1067 объектов военной инфраструктуры, среди них: 27 пунктов управления связи ВСУ, 38 ЗРК, а также 56 радиолокационных станций.

«К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи», — говорится в заявлении.

Потери ВС РФ значительно меньше количества уничтоженных националистов и погибших военнослужащих ВСУ, уточнил Конашенков.