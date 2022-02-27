Минобороны РФ сообщило о поражении более тысячи объектов военной инфраструктуры Украины

Вооруженные силы России уничтожили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно отчету военного ведомства, было поражено в том числе 27 пунктов управления и узлов связи, 38 комплексов противовоздушной обороны С-300, «Бук М-1» и «Оса» и 56 РЛС.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие продолжают добровольно складывать оружие. По данным Минобороны РФ, еще 30 бойцов ВСУ обратились за помощью к представителям ВС РФ на погранпереходе в Брянской области.