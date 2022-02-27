Лавров разложил Турции позицию Россию по переговорам с Украиной

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Стороны обсудили переговоры о прекращении боевых действий, которые состоятся сегодня между контактными группами Москвы и Киева. По словам российского дипломата, он в деталях объяснил Чавушоглу позицию Кремля по этим консультациям.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что стороны достигли договоренности о проведении встречи в Гомельской области. Ее целью является подписание со стороны Киева договора о нейтральном статусе государства.