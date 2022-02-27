Минобороны России сообщило о прибытии более 300 семей беженцев в Луганск

Министерство обороны Российской Федерации заявило о том, что более 300 семей беженцев прибыли в Луганск из оккупированных украинскими войсками территории Луганской Народной Республики.

Прибывшим семьям оказывается вся необходимая помощь, подчеркнул официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Из оккупированных ВСУ территорий Луганской Народной Республики прибывают беженцы. В настоящее время в Луганск прибыло уже более 300 семей, которым оказывается вся необходимая помощь», — заявил Конашенков.

Президент Российской Федерации Владимир Путин утром в четверг 24 февраля объявил о проведении специальной операции в Донбассе, задача которой заключается в денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства отметил, что эта мера является вынужденной, а мирным жителям не угрожает опасность.