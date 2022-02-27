Каждый украинский солдат будет получать по 100 тысяч гривен в месяц. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения к гражданам.

«Не для того, чтобы они нам сказали спасибо, а для того, чтобы они поняли, что Украина им благодарна», — отметил он.

Однако, тем не менее, несмотря на потери, Зеленский добавил, что не верит в пользу от переговоров с Россией. Он подтвердил уничтожение российской армией самого большого самолета на планете — Ан-225 «Мрия», однако подчеркнул, что во время телефонного разговора с белорусским лидером Александром Лукашенко, последний пообещал не поставлять оружие на территорию Украины. Уточним, что все это происходит на фоне обстрелов фосфорными снарядами мирных жителей со стороны ВСУ и мародерств членов территориальной обороны, которым выдали оружие, сняв ограничение на возраст и даже не проверяя наличие документов о гражданстве.

Народные новости / Дмитрий Астрахань

Напомним, что российскими вооруженными силами с начала специальной военной операции поражены 1 067 объектов военной инфраструктуры Украины, о чем официально заявило Минобороны РФ, что не до сих пор не останавливает киевских властей от продолжения ведения гибридной войны, в частности, использования фейков по лекалам западных кураторов для деморализации российского и русскоязычного украинского населения.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин утром в четверг, 24 февраля, объявил о проведении специальной операции в Донбассе, задача которой заключается в денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства отметил, что эта мера является вынужденной, а мирным жителям не угрожает опасность.