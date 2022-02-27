Зеленский назвал переговоры с Россией «маленьким шансом»

Переговоры делегаций РФ и Украины по мирному урегулированию — это «хоть и маленький, но шанс», заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, он не сильно верит в результативность встречи, однако поддерживает ее.

Официальный Киев ранее подтвердил участие в переговорах. Изначально встреча делегаций должна была состояться в Гомеле, однако украинская сторона отказалась вести диалог на таких условиях. Позже стало известно, что переговоры пройдут на белорусско-украинской границе.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения на Украине спецоперации по демилитаризации страны. Перед этим он получил соответствующую просьбу от руководства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Российский лидер подчеркивал, что целью армии не является оккупация территорий Украины, поэтому он призвал бойцов ВСУ сложить оружие.