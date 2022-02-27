Актриса Лия Ахеджакова опровергла новость о переводе денег украинской армии

Народная артистка России Лия Ахеджакова заявила, что в Сети распространилась недостоверная информация о якобы совершенных ею финансовых переводах для украинской армии.

Звезда «Служебного романа» попросила поклонников не верить в новости, что она якобы финансирует военнослужащих Украины. Ахеджакова заявила, что вообще не ведет никаких страниц в соцсетях. Ее фотографии с несоответствующей действительности информации распространяют неизвестные, сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля обратился к населению страны серьезным заявлением. Глава государства объявил, что вынужденно начал спецоперацию в Донбассе, направленную на демилитаризацию Украины и защиту мирного населения Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что не наносит ударов по мирному населению.