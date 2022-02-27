Захарова поставила на место украинского журналиста Цимбалюка за оскорбление в адрес России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поставила на место украинского журналиста Романа Цимбалюка, который негативно высказался в адрес России.

Перепалка между дипломатом и журналистом возникла в Facebook под постом Захаровой, где она сообщила, что за оказание финансовой помощи другому государству в ущерб безопасности РФ полагается уголовное наказание.

Скандальный журналист оставил комментарий под постом Захаровой с нецензурной лексикой, где решил высказать все, что думает о спецоперации России на Украине. Без угроз представитель СМИ обойтись не смог.

«Вам в Украине ******», — написал он.

Пройти мимо спикер МИД РФ не смогла и остроумно осадила зарвавшегося украинского журналиста.

«Тебе лично — в рифму», — написала Захарова.

Ранее в ДНР заявили об обстрелах двух населенных пунктов со стороны ВСУ. Это поселки Еленовка и Минеральное. Информацию подтвердило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).